Gianni Ratto vicepresidente di Federlogistica Liguria

« Federlogistica è la nuova casa per i mercati ortofrutticoli perché anche nel nostro settore è funzionale agire in termini di logistica integrata»

Gianni Ratto è il nuovo vicepresidente di Federlogistica Liguria. La Federazione si arricchisce di una figura di riferimento del mondo genovese. Ratto è amministratore delegato della Sgm (Società Gestione Mercato) e vice presidente di Confcommercio e il suo ingresso in Federlogistica Liguria porta ad un rapporto stretto con la società di gestione del mercato ortofrutticolo in ottica di dialogo tra settori sinergici.

«Federlogistica è la nuova casa per i mercati ortofrutticoli perché anche nel nostro settore è funzionale agire in termini di logistica integrata. – spiega Ratto -. È sempre più importante creare rapporti di matching tra chi trasporta e chi vende i prodotti, nel nostro caso prodotti freschi destinati ai centri alimentari. In Liguria c’è bisogno di favorire uno sviluppo concreto delle aziende attraverso la creazione di nuovi percorsi per le merci e nuovi metodi di trasporto con idee che guardino al futuro. Anche per Fedagro, la federazione nazionale dei grossisti ortofrutticoli, Federlogistica rappresenta un fondamentale punto di arrivo».

