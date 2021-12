Domani nuova ordinanza: mascherine obbligatorie anche in alcune vie del Levante e del Ponente

Sarà firmata dal sindaco Marco Bucci alla luce delle richieste dei cittadini e della situazione della Pandemia. Ecco le vie interessate

Domani il Sindaco firmerà una nuova ordinanza per aumentare le zone per cui è stato deciso l’obbligo di indossare le mascherine. Saranno aggiunte alle vie già comprese nella precedente ordinanza (il centro cittadino e via Sestri) anche corso Italia e Boccadasse a levante e via Buranello, via Cantore e via Rollando a Sampierdarena.



Proprio per l’obbligo di mascherine a Boccadasse alcuni nostri lettori, qualche giorno fa, avevano lanciato un appello al Primo cittadino, corredandolo con le foto della folla in spiaggia e nelle vie vicine. Sono stati accontentati.

