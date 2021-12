Bucci: «Penso a una galleria tra Valbisagno e Valpolcevera»

«Sarebbe solo 1,2 km/1,4 km». Eviterebbe tutto il percorso sulle strade urbane o in autostrada e alleggerirebbe tutto il traffico cittadino

Marco Bucci, questa mattina, alla “Colazione col Sindaco”, oggi a Struppa, ha lanciato l’idea. I cittadini presenti hanno ricordato che in passato c’è stato un progetto per una strada collinare, inserito a ripetizione nei piani triennali negli anni passati. «Io penso, invece, a un tunnel al “piano strada” ha detto Bucci, spiegando che il tratto in galleria sarebbe anche piuttosto corto e per nulla impossibile.

