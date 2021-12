La prossima estate tre nuovi voli Ryanair verso Lamezia, Manchester e Vienna

Ryanair, la compagnia aerea ha annunciato oggi l’introduzione di tre rotte aggiuntive da Genova verso Lamezia e Manchester (da aprile) e Vienna (dal 2 giugno), tutte operative con due frequenze settimanali. Il lancio di queste nuove rotte rafforza l’impegno di Ryanair in Italia e nella ricostruzione del settore turistico del Paese, svolgendo un ruolo chiave nella ripresa dell’occupazione e dell’economia locale

Per celebrare queste nuove rotte estive, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99, per viaggiare fino alla fine di giugno 2022. Poiché queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com entro la mezzanotte di giovedì 16 dicembre, per rifarsi dei viaggi mancati nelle estati passate prenotando una meritata vacanza.

«L’incremento dei collegamenti Ryanair sull’Aeroporto di Genova è un’ottima notizia per tutto il territorio ligure, frutto di un’attività di collaborazione che ha coinvolto, oltre all’aeroporto, i tavoli del turismo di Savona, e quindi la Camera di Commercio Riviere di Liguria, il tavolo imposta soggiorno di Genova e il tavolo turismo del Tigullio, con la regia della Camera di Commercio di Genova e di Regione Liguria – dice Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” -. I nuovi voli da Manchester e Vienna porteranno migliaia di turisti nel nostro territorio, con importanti ricadute per tutto l’indotto. Questo è il primo risultato di un percorso che contiamo concretizzi a breve nuovi collegamenti aerei di interesse per il turismo incoming nella nostra regione»

