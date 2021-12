La fiamme hanno interessato il vano d’ingresso della casa. La proprietaria è riuscita a mettersi in salvo

La scorsa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti a Sampierdarena, in via della Cella, per incendio abitazione all’ultimo piano.





Le due squadre hanno dapprima evacuato i sei alloggi del condominio, dopodiché hanno affrontato ed estinto l’incendio. Notevoli i danni da fumo. Sul posto anche il carro aria per la sostituzione degli apparecchi autoprotettori delle vie respiratorie.

