Grave incidente in via Pisa, chiusa la strada. Pedone in codice rosso

7 Dicembre 2021

7 Dicembre 2021 Oggi a Genova I soccorsi stanno tentando di rianimare una persona. Sul posto, oltre ad ambulanza e auto medica inviata dal 118, c’è anche la Polizia locale La persona soccorsa è stata trasportata al San Martino in codice rosso. Sul posto sta intervenendo, oltre al personale dell’Unità territoriale centro, la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente. Articolo in aggiornamento Condividi: E-mail

