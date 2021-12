Sessantenne rapinato del cellulare in piazza Caricamento

L’uomo stava parlando al telefono, questo pomeriggio, quando un giovane si è parato davanti a lui e ha cominciato una sorta di balletto: era l’escamotage usato dal rapinatore per distrarlo e riuscire a strappargli il cellulare

Il responsabile della rapina sarebbe un nordafricano che, dopo aver strappato il telefono dalle mani della vittima, è corso via, facendo perdere le proprie tracce nei vicoli alle spalle della piazza. Solo quando lo stranieri gli ha strappato dalle mani il cellulare, la vittima si è resa conto che lo “spettacolino” che il malvivente aveva allestito davanti a lui era, in realtà solo un modo per confernderlo.

Sulla rapina stanno indagando i Carabinieri a cui la vittima ha sporto denuncia.

