Rapina violenta in farmacia in via Andrea Doria

È successo questa sera. Farmacista minacciato con un coltello e colpito violentemente al viso

Violenta rapina, questa sera, in via Andrea Doria, nei pressi della stazione Principe. Un uomo è entrato nella farmacia con il pretesto di dover acquistare delle siringhe da insulina, di quelle utilizzare dagli eroinomani per farsi in vena.

Avvicinatosi al bancone, l’uomo, brandendo un coltello, ha minacciato il farmacista. Ne è nata una colluttazione durante la quale il malvivente ha colpito l’altro uomo con un violento pugno in faccia per poi fuggire con il fondo cassa pari a circa 200 euro.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della farmacia e della strada.

