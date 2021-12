Terzo scippo violento a una donna in 24 ore, è caccia a due rapinatori

Questa volta è successo in centro storico dove la vittima è caduta a terra e ha riportato la frattura del setto nasale ed ecchimosi su diverse parti del corpo, è stata soccorsa ed è stata trasportata al Galliera dal 118. Lì i medici hanno deciso per lei una prognosi di 30 giorni

L’hanno aggredita con una violenza inaudita, spintonandola per portarle via la borsa. È successo oggi nella città vecchia. La vittima scelta dalla coppia di malviventi è una ancora una volta una donna. Si tratta di una signora circa sessant’anni arrivata al Galliera col volto tumefatto. Se possibile ancora peggio, quantomeno a causa dell’età dell’aggredita, è andata all’anziana assalita ieri in piazza della Vittoria: ha riportato la frattura del femore. Un altro colpo è stato messo a segno in via Salgari, a Pegli.

È molto probabile che i responsabili siano gli stessi in tutti e tre i casi. Viaggerebbero a bordo di uno scooter nero.

Sui tre fatti, che stanno destando forte allarme sociale per la violenza e per il fatto che vengono accuratamente scelte persone non in grado di reagire e difendersi, stanno indagando le forze di Polizia.

