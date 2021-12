Al Palazzo della Borsa, due spettacoli di danza in costume

Un week end danzante al Palazzo della Borsa di piazza De Ferrari. Si inizia sabato 4 dicembre alle 19.30 con Alla corte di Elisabetta d’Austria, una fedele ricostruzione della festa da ballo per il fidanzamento di Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, con Franz Joseph d’Austria

Valzer viennesi e danze a tema, saranno i protagonisti di questa elegante serata che vedrà al centro della sala da ballo diversi gruppi di danza in costume provenienti da tutta Italia e coordinati dalla Compagnia Italiana Teatro e Danza, diretta da Livia Ghizzoni (Costumi Atelier Bogetti di Genova).

Il giorno successivo, domenica 5 dicembre a partire dalle 15.30, appuntamento con Un Tea con Jane Austen: il pubblicosorseggia una tazza di tè mentre si gode lo spettacolo di danze del periodo napoleonico.

«Due eventi di grande suggestione, che aprono la rassegna Christmas Carols and Dance organizzata dal Comune in collaborazione con Camera di Commercio – commenta l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Laura Gaggero – Un’iniziativa di danza e musica della tradizione natalizia per far vivere la magia del Natale ai genovesi e ai visitatori, e che per due giorni porta nella nostra città danzatori di livello nazionale che si esibiscono indossando meravigliosi costumi d’epoca».

«D’accordo con il Comune e con gli albergatori che partecipano al tavolo dell’imposta di soggiorno – commenta Maurizio Caviglia segretario generale Camera di Commercio – abbiamo chiesto di mettere insieme un programma di animazioni a tema musicale che prolunghino la stagione autunnale e creino attenzione verso Genova in attesa delle feste natalizie. Le due giornate nel Palazzo della Borsa sono un tassello importante di questo programma».

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero. Green pass obbligatorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...