Meteo Limet: sereno con temperature in ulteriore calo

Situazione: Aria più fredda e secca scivola sul bordo orientale anticiclonico posto ad ovest della penisola. Sulla Liguria tempo assolato fresco e ventoso.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: martedì 30 novembre 2021

Avvisi: nelle prime ore della notte ancora tramontana forte sul Golfo di Genova.

Cielo e Fenomeni: sereno al mattino, comparsa di velature a tratti spesse nel corso del pomeriggio a cui si sovrapporranno nubi basse costiere a levante entro la serata.

Venti: nelle prime ore della notte ancora tramontana forte sul Golfo di Genova, successiva attenuazione. Nel corso della giornata si imposteranno da sud-ovest sul ponente ed , in rinforzo su Capo Mele.

Mari: molto mosso o agitato al largo per onda di terra in calo nel corso della mattinata. Generalmente mosso altrove, tendente a molto mosso da libeccio in serata al largo.

Temperature: in ulteriore calo a levante, specie a fondovalle.

Costa: min +0/7°C, max +12/15°C

Interno: min -9/+1°C, max +6/9°C

