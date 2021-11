Il fine settimana in Val D’Aveto: biscotti, cioccolata calda e vin brulé?

Atmosfera natalizia e neve che ha iniziato a fare la comparsa sulle nostre montagne, via al programma delle feste che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno, partendo proprio da questo fine settimana, che con l’Immacolata, mercoledì, potrebbe trasformarsi in un lungo ponte. Ecco il programma

Sabato 4 dicembre al Bocciodromo di Santo Stefano d’Aveto si inaugurano i tradizionali mercatini di Natale, che saranno aperti tutti i weekend dalle 10 alle 17 con tante proposte di artigianato e prodotti locali, perfetti anche per i regali. Per i più piccoli ci sarà la possibilità di un giro del paese in groppa all’asinello. E non dimentichiamo Babbo Natale, che aprirà le porte della sua casetta nel Castello di Santo Stefano e aspetterà tutti i bambini con le loro letterine.

A Rezzoaglio invece l’appuntamento è mercoledì 8 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza. Per tutta la giornata mercatino delle opere realizzate dai bambini e animazione.

Serate speciali: da venerdì 3 a domenica 5 il Circolo Poche Musse di Mezzanego ci propone la degustazione “Un bue per le corna” (info e prenotazioni: tel. 393 211 9333), mentre invece a Borzonasca l’Agriturismo La Taverna del Nonno dedica una serata alla tipica “Baciocca sotto il il testo” (info e prenotazioni: tel. 0185 342567).

