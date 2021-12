Meteo Limet: rovesci soprattutto nelle zone interne e una spolverata di neve sopra i 1000m in Val d’Aveto

Situazione: Aria più fredda e secca scivola sul bordo orientale anticiclonico posto ad ovest della penisola. Sulla Liguria tempo assolato fresco e ventoso.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 1 dicembre 2021

Avvisi: Al mattino venti tesi da sud-est tra Genovese e Spezzino, in ulteriore rinforzo da SW a Levante.

Cielo e Fenomeni: al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su Imperiese e Savonese di ponente, nuvolosità in aumento invece tra Savonese di levante e Spezzino ma senza fenomeni.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà via via aumentando sul centro-levante, con rovesci soprattutto nelle zone interne, e una spolverata di neve sopra i 1000m in Val d’Aveto. Quota neve comunque in graduale aumento. Qualche piovasco sulla costa, in particolare su quella del Tigullio non è da escludere. A ponente il cielo tenderà a coprirsi per il sopraggiungere di nubi medio-alte.

Venti: Al mattino tesi da sud-est tra Genovese e Spezzino, deboli e variabili a Ponente. Nel corso del pomeriggio venti forti da sud-ovest a Levante.

Mari: moto ondoso in graduale aumento fino ad agitato dal tardo pomeriggio per onda da sud-ovest, soprattutto sui bacini centro-orientali.

Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.

Costa: min +4/8°C, max +12/16°C

Interno: min +0/+6°C, max +7/11°C

