Palazzo Reale e Palazzo Spinola: aperture straordinarie, mostre e iniziative

MUSEO DI PALAZZO REALE

Giovedì 2 dicembre 2021, ore 18.00

​Visita guidata alla mostra “I Gentiluomini di VOET” con Luca Leoncini

Prenotazione obbligatoria: realeticket@wticket.it

Costo compreso nel biglietto di ingresso

Sabato 4 dicembre 2021

Apertura straordinaria del Museo, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30).

Domenica 5 dicembre 2021

Apertura straordinaria del Museo, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30).

Alle ore 11.00 laboratorio creativo Una favola di ritratto

Target 6-11 anni

Prenotazione obbligatoria: palazzorealegenova.servizioeducativo@beniculturali.it

Attività gratuita per i bambini / 2.00€ per gli accompagnatori

Mercoledì 8 dicembre 2021

Apertura straordinaria del Museo, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30).

Alle ore 17.00, in Salone da Ballo, concerto per flauto e pianoforte VIAGGIO DI NATALE

Prenotazione consigliata: 339.6531632

Ingresso: 2.00€

GALLERIE NAZIONALI DI PALAZZO SPINOLA

Venerdì 3 dicembre 2021, ore 17.00

In occasione della Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità a Palazzo Spinola si terrà una visita guidata in lingua dei segni

Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 17.00, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità, si invitano le persone con difficoltà uditive a una visita guidata del Museo in lingua dei segni (LIS), curata da Nadia Priskic.

Nell’occasione si potrà inoltre provare l’utilità di una serie di video in LIS, preparati durante i mesi di lockdown e presentati online l’anno scorso.

Questi contributi, ideati dal Servizio Educativo e realizzati con la collaborazione di Nadia Priskic, sono scaricabili sui propri smartphone tramite agili QR Code, divenendo un supporto concreto e immediato durante la visita in presenza e, all’occorrenza, utilizzabili anche da remoto.

L’appuntamento è per le 17.00 a Palazzo Spinola.

La partecipazione è vincolata al possesso del Green Pass.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata all’email genova@ens.it.

Il gruppo può essere composto, al massimo, da 25 persone

Mercoledì 8 dicembre 2021

Apertura straordinaria dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso 17.30)​

