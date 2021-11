Rinnovo del contratto Vvf, piattaforma Fp Cgil, Fns Cisl, Confsal. Mancano 130 pompieri, 86 solo a Genova

Ieri l’assemblea regionale. Infantino (Fp Cgil): «Servono uomini e risorse»

Ieri a Genova durante l’assemblea sindacale regionale dei Vigili del Fuoco tenutasi nella palestra del distaccamento di San Benigno, Fp Cgil, Fns Cisl, Confsal hanno presentato la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto di lavoro che scadrà nel mese di dicembre.

«È la prima volta che le nostre sigle sindacali presentano una piattaforma unitaria e ciò è stato molto gradito dai lavoratori che hanno apprezzato l’unità sindacale e la forza rivendicativa che ne consegue» dicono i sindacati.

L’assemblea, molto partecipata, ha messo al centro le richieste del sindacato tra cui il recupero della maggiorazione dell’indennità di rischio e risorse aggiuntive destinate alla parte retributiva. Tra le questioni più discusse quella legata alla reperibilità.

«L’amministrazione vorrebbe introdurre la reperibilità per i vigili del fuoco – spiega Infantino -. È una proposta irricevibile per donne e uomini che sono costantemente sotto pressione, con il risultato di bloccare nuove assunzioni tra i giovani». Oltre al merito il sindacato contesta anche il metodo di questa operazione che l’amministrazione vorrebbe portare avanti a costo zero, utilizzando risorse interne come i riposi compensativi.



Altro tema gli organici «Per completare l’organico ligure mancano 130 vigili del fuoco, 86 solo a Genova – conclude Infantino – sarebbe più utile che l’amministrazione ci desse le risorse umane ed economiche per fare al meglio il nostro lavoro, anziché provare a risparmiare su un servizio indispensabile per l’intera collettività».

