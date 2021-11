Si chiamava Martina Riberti la diciottenne che ha perso la vita stamattina in autostrada

Era originaria di Genova e Viveva a Savona. Soccorso in codice giallo il ventitreenne con cui viaggiava su una mini rossa. Le sue condizioni non sono gravi. Morto il cane che viaggiava sul veicolo schiantatosi contro l’ingresso di una galleria

Aveva solo 18 anni la vittima dell’incidente stradale di questa mattina in A10 ad Albissola. Ancora in via di accertamento la dinamica dell’incidente. Il ventitreenne è sotto shock e non ricorderebbe cosa è avvenuto immediatamente prima del tragico schianto.

Stamattina l’autostrada è rimasta chiusa tre ore per i soccorsi e i rilievi. Le code hanno raggiunto gli 8 chilometri e sono attualmente risolte. In A10 si segnala, invece, traffico rallentato tra bivio A10/A26 Trafori e Genova Aeroporto per lavori.

