Food Week Confcommercio, festival dell’enogastronomia dal 27 novembre al 5 dicembre

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative di promozione della ristorazione genovese, in particolare del centro storico, che tanto hanno sofferto nel periodo di limitazioni dovute alla pandemia: si tratta di un format che premia non solo una offerta convenzionata in termini di prezzo ma soprattutto di qualità e tipicità della proposta

Confcommercio di Genova promuove e organizza in collaborazione con Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio, Genova Gourmet e con l’organizzazione di Totem Eventi, la prima edizione di Genova Food Week che si svolgerà a Genova da sabato 27 novembre a domenica 5 dicembre 2021: un grande festival dell’enogastronomia che vedrà coinvolti ristoranti, locali, produttori, chef, associazioni

Durante i giorni dell’evento è prevista l’iniziativa “Restaurant Week” in cui i locali di ristorazione e somministrazione aderenti all’associazione proporranno un menu a tema a prezzo convenzionato di 20, 30, 40 e 50 euro e oltre.

Inoltre molti dei ristoranti aderenti al progetto Genova Gourmet proporranno una serata a tema o una degustazione con un produttore afferente al progetto Liguria Gourmet per una ulteriore valorizzazione della gastronomia tipica. Sono quasi trenta i locali coinvolti, con particolare provenienza dal Centro storico genovese: inoltre si associano all’evento anche Il MOG e la food court dell’Arena Albaro Village.

Nelle giornate del 27 e 28 Novembre, presso la Sala delle Grida – Borsa Valori di Genova in via XX Settembre si svolgerà un programma di laboratori e Show Cooking in cui sono coinvolti i cuochi e i produttori del Circuito Genova Gourmet, i professionisti della Federazione Italiana Cuochi regionale, il Progetto “Assaggia la Liguria” con i Consorzi Del Basilico, dell’Olio DOP e con la collaborazione di Enoteca Regionale della Liguria.

Inoltre durante la settimana saranno realizzati altri eventi collaterali a tema food, presso l’area di Palazzo Giustiniani ed altre location del centro storico.

«Un progetto innovativo e molto partecipato – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia (a sinistra) – che valorizza i marchi collettivi su cui la nostra Camera ha investito da tempo per promuovere le produzioni certificate del nostro territorio presso ristoratori e bartender: Liguria Gourmet e Genova Gourmet Bartender. Per questo mettiamo a disposizione la Sala delle Grida per un week end che speriamo sia animato dalla presenza di tanti visitatori genovesi e non solo».

«È un orgoglio per me – afferma il Presidente Confcommercio Genova Paolo Odone (nelle foto sotto) –. È un orgoglio vedere la vivacità costante della nostra Confcommercio Genova insieme a Fipe Genova. Questo nuovo evento Genova Food Week. Dal 27 Novembre al 5 Dicembre 2021 che si svolgerà a Genova in particolare nel centro storico dà la misura della grande attività che mettiamo in campo con il coinvolgimento delle nostre imprese, in particolare i ristoranti di Genova Gourmet e di Fipe Genova che realizzeranno menu a tema. Ma il programma della manifestazione è ampio con show cooking al palazzo della Borsa e tanti altri appuntamenti. Dal 27 novembre al 5 dicembre quindi cittadini e turisti potranno godere appieno della storia della città potendo anche assaggiare le nostre prelibatezze culinarie. Un festival dell’enogastronomia che siamo riusciti a realizzare grazie al supporto di Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e all’operatività di Totem Eventi».

«In un periodo così complicato – prosegue il Presidente Fipe Confcommercio Genova Alessandro Cavo – per la nostra ristorazione, creare un’offerta di alto livello, che per 10 giorni rappresenterà un focus importantissimo sulle attività coinvolte e sulle tipicità liguri che animeranno alcune piazze del centro storico, costituisce un importante segno di ripartenza per la nostra economia, nonché l’ennesima conferma delle potenzialità turistiche della nostra Città».

Il programma completo degli eventi in Sala Borsa

SABATO 27 NOVEMBRE

SALA delle GRIDA – BORSA VALORI, Via XX Settembre ORE 10.00 – 19.00

SALONE GENOVA FOOD WEEK_ RASSEGNA ESPOSITIVA IN RAPPRESENTANZA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO E STAND

ISTITUZIONALI:

– ASSAGGIA LA LIGURIA: Stand istituzionale di promozione prodotti tipici liguri: Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri.

– BASILICO GENOVESE STORICO: Stand istituzionale dei prodotti della “Filiera corta di eccellenza del Basilico Genovese DOP per il mercato fresco”.

– GENOVA GOURMET: Stand istituzionale della piattaforma della Camera di Commercio che raccoglie prodotti DOP, IGP e marchi che certificano l’eccellenza dei prodotti tipici usati al naturale e nelle ricette della cucina tipica genovese.

– BASILICO.IT: Stand istituzionale del nuovo magazine online “Basilico.it” che racconta le storie enogastronomiche della Liguria, dei prodotti, dei produttori, dei ristoranti, degli eventi a tema food & beverage e degli itinerari golosi e delle curiosità.

– FIPE LIGURIA: Stand istituzionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Liguria, leader nel settore delle imprese che svolgono attività di ristorazione e di

intrattenimento.

– FIC LIGURIA: Stand istituzionale della Federazione Italiana Cuochi Liguria.

– FLAG LEVANTE LIGURE: Stand istituzionale di partner sia pubblici sia privati con l’obiettivo generale di “favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione

territoriale”.

– PROGETTO “BASILICO STORICO GENOVESE”: Stand istituzionale “Basilico Storico Genovese” con presentazione libro a cura di Roberto Panizza.

ORE 11.30

GENOVA GOURMET BARTENDER

Evento Mixology Experience_ A cura dei bartender aderenti all’iniziativa, con MARINA POROTTO

ORE 12.30

ENOTECA REGIONALE LIGURIA

Proposta degustazione di vini locali liguri_ A cura di Enoteca Regionale della Liguria, con ELISABETTA MORESCALCHI

ORE 15.00

ASSAGGIA LA LIGURIA

Proposta degustazione dei prodotti agricoli a Denominazione d’Origine del nostro territorio e i tre sapori simbolo del nostro territorio: Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri_ A cura dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine Riviera Ligure DOP, Enoteca Regionale della Liguria e Regione Liguria, con FLAVIO CORAZZA

ORE 16.00

SHOW COOKING: A cura dello chef Simone Vesuviano della Trattoria dell’Acciughetta in Piazza

Sant’Elena, Genova, e di FIC – Federazione Italiana Cuochi.

ORE 17.00

SHOW COOKING_ GENOVA GOURMET: A cura dello Chef Matteo Losio del Bruxaboschi per Liguria Gourmet, Camera di Commercio Riviera di Liguria, Regione Liguria, a tutela della valorizzazione della ristorazione tipica di qualità, della tradizione gastronomica ligure.

DOMENICA 28 NOVEMBRE

SALA delle GRIDA – BORSA VALORI, Via XX Settembre ORE 10.00 – 19.00

SALONE GENOVA FOOD WEEK_ RASSEGNA ESPOSITIVA IN RAPPRESENTANZA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO E STAND

ISTITUZIONALI:

ORE 11.30

GENOVA GOURMET BARTENDER: Evento Mixology Experience_ A cura dei bartender aderenti all’iniziativa.

ORE 12.30

ENOTECA REGIONALE LIGURIA: Proposta degustazione di vini locali liguri_ A cura di Enoteca Regionale della Liguria.

ORE 15.00

ASSAGGIA LA LIGURIA: Proposta degustazione dei prodotti agricoli a Denominazione d’Origine del nostro territorio e i tre sapori simbolo del nostro territorio: Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri_ A cura dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine Riviera Ligure DOP, Enoteca Regionale della Liguria e Regione Liguria, con GIACOMO SCAGLIA

ORE 16.00

SHOW COOKING: Con la partecipazione della studentessa Caterina Torre, dell’I.P.S.E.O.A. Marco Polo di Genova, vincitrice della selezione regionale del “Miglior allievo ligure” a tema “un primo piatto a base di pasta fresca utilizzando un prodotto tipico ligure”, con il piatto “scorfano dentro e fuori”.

ORE 17.00

SHOW COOKING_ GENOVA GOURMET: A cura dello chef Alessandro Massone del Rosmarino per Liguria Gourmet, Camera di Commercio Riviera di Liguria, Regione Liguria, a tutela della valorizzazione della ristorazione tipica di qualità, della tradizione gastronomica ligure.

SABATO 27 NOVEMBRE ORE 16.00

Natale tra i caruggi genovesi

Una passeggiata in centro storico che svelerà gli angoli speciali che mantengono vive tutt’oggi le vere tradizioni natalizie di Genova. Ricorderemo abitudini dimenticate nel tempo, che fanno parte del vissuto di una città in cui la storia, la leggenda e la tradizione si mescolano per dare vita a racconti inaspettati. Durata: 2 ore circa ‐ Numero massimo di partecipanti: 35

Punto di partenza: Maddalive, Vico della chiesa della maddalena 20r‐ all’angolo di Via Garibaldi 8 Partecipazione gratuita (è richiesto un contributo simbolico per il noleggio eventuale dell’auricolare monouso)

Durante il periodo di emergenza COVID‐19 tutte le attività vengono gestite secondo le linee guida del protocollo visite sicure”.

Per partecipare alla visita sicura è obbligatorio munirsi di mascherina e auricolari con filo e ingresso universale aux (con attacco jack, no wireless, no bluetooth, no attacco piatto), nel caso in cui non si disponesse di mascherina e/o auricolari sarà possibile acquistarli alla partenza al prezzo di 0,50 cadauna per la mascherina e 2,50 per auricolare monouso.

Link per prenotare la visita

Mi piace: Mi piace Caricamento...