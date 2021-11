Covid, a trascinare il contagio sono ora bimbi e ragazzi tra i 6 e i 12 anni

Le positività in quella fascia d’età di circa due volte e mezza quella delle altre fasce. Lo hanno detto stasera Giovanni Toti e il direttore generale Alisa Ansaldi. Vaccini: da lunedì avverrà l’apertura delle agende per le categorie previste e per tutti coloro a cui sta scadendo il green pass. La Liguria resta in fascia bianca grazie al numero contenuto di ospedalizzati (frutto dalla campagna di vaccinazione) mentre la quarta ondata moltiplica i contagi

«Ho chiesto che venga predisposta una linea a presentazione con almeno un punto per Asl – ha detto il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Meglio sarebbe che ci si prenotasse, ma in ogni caso, tutti i principali centri avranno una linea senza prenotazione».

La Liguria si sta preparandosi alla vaccinazione fascia pediatrica dai 5 ai 12 anni, non ancora operativa in Italia, ma «Ci prepariamo per quando Aifa darà il via libera e il Ministero renderà pubbliche le regole – ha continuato Toti -. Coinvolgeremo i medici pediatri e il Gaslini. In quella classe d’età c’è il principale driver di contagio».

Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, ha spiegato che l’rt è questa settimana di 1.3 mentre la settimana scorsa era di 1.4, con una crescita importante dei casi. Abbiamo superato oggi i 150 casi ogni 100 mila abitanti. Mentre quest’estate a diffondere maggiormente l’epidemia erano gli adolescenti, ora è la fascia 6-12 anni che si contagia 2 volte e mezzo di più delle altre fasce.



















C’è anche un aumento degli accessi in ospedale anche se non spiccato come per l’incidenza del contagio. Gli indicatori sono tutti in incremento, ma dati sulla pressione ospedaliera restano sotto i limiti del decreto. Ancora, ha detto Ansaldi, non c’è un numero ottimale di terze dosi. L’obiettivo è quello di arrivare a 14 mila dosi al giorno per un totale di 80mila dosi la settimana che è il numero di quelle previste in consegna.

