Il ministro Dadone col Sindaco nei carruggi a incontrare nel Ghetto la comunità di San Benedetto

Questo pomeriggio il sindaco Marco Bucci ha accompagnato il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone a far visita «alla Comunità di San Benedetto che si impegna ogni giorno nel cuore del nostro centro storico con attività di volontariato e supporto per i più fragili» ha detto il Sindaco

«Genova sarà al centro dell’interesse nazionale, sabato e domenica, in quanto sede della VI Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, che si terrà a Palazzo Ducale – ha scritto il Sindaco sulla sua pagina Facebook -. Sarà l’occasione per discutere di dipendenze con lo scopo di elaborare, con il contributo di tutti i partecipanti, le migliori soluzioni e le politiche pubbliche più efficaci da mettere in campo per contrastare fenomeni tanto attuali quanto delicati».

Presento il prefetto Renato Franceschelli e l’assessore alla Scuola e alle Politiche giovanili di Tursi Barbara Grosso. In piazza Don Gallo hanno incontrato Domenico “Megu” Chionetti della comunità di San Benedetto al Porto.

