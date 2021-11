Offende e minaccia autista di un bus, denunciato dai Carabinieri

I militari dell’Arma gli hanno trovato addosso tre cutter di cui uno aperto e pronto all’uso. È successo in via Molassana

Ieri mattina, a seguito dall’intervento richiesto dall’autista di un autobus di linea del percorso urbano, un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Genova, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino francese 50 enne con pregiudizi di polizia. L’uomo, a bordo del autobus, in via Molassana, senza un apparente motivo, offendeva e minacciava l’autista del mezzo, impedendogli di ripartire. All’arrivo dei carabinieri il transalpino proferiva minacce e parole offensive anche nei loro confronti in presenza di numerose persone. Dopo l’identificazione e approfonditi gli accertamenti, il fermato, veniva perquisito e trovato in possesso di tre cutter, di cui uno già aperto e pronto all’uso.

