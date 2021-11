Cinque persone percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciate dai Carabinieri

Il Comando provinciale dei carabinieri, per verificare la corretta percezione del reddito di cittadinanza, ha intensificato la collaborazione con l’Inps e con i Caf per individuare più celermente gli individui che non hanno diritto all’erogazione pubblica, ad esempio perché autori di reati o per mancanza di altri requisiti di base

Dai controlli effettuati sono emersi complessivamente 5 stranieri che hanno percepito indebitamente somme che si aggirano complessivamente a circa 20.000 euro, per cui sono stati denunciati per truffa. In particolare un 56enne cittadino marocchino ed un 40enne romeno non avevano comunicato di essere stati sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ed altri tre, un sudamericano, un libanese ed un marocchino, di età compresa tra i 25 ed i 70 anni, avevano fornito documentazione falsa.

