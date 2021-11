Situazione difficile in direzione Genova. Problemi anche in A7 e A26

A10: coda di 7 km tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per veicolo in avaria e coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. In A7 coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, inoltre rallentamenti in direzione Genova tra Busalla e Ronco Scrivia. In A26 Coda di 1 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...