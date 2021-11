Spiderman e Wonder Woman al Gaslini per far sorridere i bimbi

Con Mattia Villardita e Giada Folcia, che hanno interpretato i supereroi, anche Amaurys Perez, ex campione olimpionico di pallanuoto e Pietro Morello, artista musicale

«Un ringraziamento a Spiderman, Mattia Villardita, che oggi è venuto a trovarci e ha portato gioia e stupore ai nostri piccoli pazienti. Un super eroe dal cuore grande e di ispirazione per tutti i nostri bimbi – dicono al Gaslini -. Lui stesso è stato nostro paziente e ha saputo trasformare la sofferenza in amore e impegno per i bambini che a loro volta combattono giornalmente le loro battaglie.Il suo invito è quello di non arrendersi mai, perché arrendersi è facile, è quasi un sollievo, mentre rialzarsi richiede sforzo, coraggio, un animo impavido e una grande speranza. Ad accompagnarlo c’erano anche Giada Folcia, nei panni di Wonder Woman, Amaurys Perez, ex campione olimpionico di pallanuoto e Pietro Morello, artista musicale. Tutti insieme per regalare momenti magici ai nostri bimbi».

«Tornare al Gaslini per Mattia Villardita, lo Spiderman savonese, è come stare in famiglia – commenta il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Qui è stato curato quando era più piccolo e da allora regalare un sorriso ai bambini che lottano in ospedale è diventata la sua missione. Una missione di solidarietà che oggi lo ha riportato proprio qui, dai piccoli pazienti del Gaslini, dove tutto è iniziato. Grazie Mattia, ancora una volta: la Liguria è fortunata ad avere un supereroe come te»

