Incidenti in sopraelevata e in A7. Traffico nel caos

Code anche in A12 alla confluenza con la A7 per lo stesso incidente e per lavori sulla A26

Sulla strada Aldo Moro rallentamenti in direzione ponente. In A7 Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso e coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente.

In A10 traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. In A12 coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente. In A26 coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori. Coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

