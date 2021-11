In obbligo di dimora, esce per rubare. Arrestato dai carabinieri

L’ordine di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale a seguito delle indagini dell’Arma

Nella serata di ieri, in Genova, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 19 enne sudamericano, nato e residente a Genova, con precedenti di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova in seguito alle ripetute violazioni della misura dell’obbligo di dimora comminata al giovane a seguito della commissione di un furto aggravato commesso in Genova. L’Arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi.

