Covid, continua l’aumento dei positivi totali. Cinque ricoverati in più

I nuovi positivi sono 111 (di cui 18 a Genova) solo in parte compensati dai 60 guariti. Sono 72 le persone negli ospedali liguri di cui 10 in terapia intensiva (stabile). Tre ricoverati da giorni al Gaslini di cui uno in terapia intensiva. Tre nuovi ricoveri al San Martino e 3 al Galliera

Sono stati i 2.621 i tamponi molecolari e 10.797 i test rapidi effettuati nelle 24 ore.

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 19

SAVONA (Asl 2): 27

GENOVA: 32, di cui:

• Asl 3: 18

• Asl 4: 14

LA SPEZIA (Asl 5): 26

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7

