“Da De Ferrari a Porta Pila, storia di una strada”. Conferenza di Patrizia Risso

La vice capo delegazione Fai oratore alla conferenza de “A Compagna” che ricorderà la nascita di via XX Settembre

Martedì 2 novembre 2021 alle ore 17.00 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, (all’uscita della metropolitana) A Compagna nell’ambito delle conferenze “I Martedì de A Compagna”, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il terzo appuntamento del ciclo 2021-2022: Patrizia Risso parlerà di “Da De Ferrari a Porta Pila: storia di una strada”. Ingresso libero.

La conferenza tratta della storia della realizzazione, a fine Ottocento quando fu deciso il riassetto urbanistico di Genova, di una grande via di comunicazione tra la città antica e i quartieri ad est. Mette in evidenza le controversie tra l’allora classe dirigente, lo Stato, la Chiesa e i residenti che si opponevano a espropri e demolizioni. Fino a qualche anno fa, era la strada dei regali più eleganti, degli uffici e delle residenze più prestigiosi, dei bar, dei cinema, dei teatri e delle passeggiate dei genovesi. Tra i maggiori artefici della realizzazione ci fu l’ingegner Cesare Gamba, indiscusso protagonista nei vari ambiti dell’intervento. da quello finanziario a quello tecnico. Dell’ingegner Gamba, che fu anche uno dei primi consoli della Compagna eletti nel giugno 1923, “A Compagna” conserva il ritratto eseguito da Cesare Viazzi e donato dalla famiglia.

Patrizia Risso, genovese, è viceccpo delegazione del FAI di Genova, amante e studiosa deell’arte e della storia della nostra città, ha pubblicato articoli e tenuto conferenze sull’argomento ed e autrice del libro “Genova: Storie di dorme nella storia “.

Per accedere alla sala della conferenza occorre esibire il green pass, indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. I posti a disposizione sono 160, numero che non può essere superato. Non occorre prenotare.

