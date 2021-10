Versamento di Gasolio nel rio San Giuliano a Voltri. Panne per evitare la dispersione in mare

La causa sarebbe la demolizione di uno stabilimento in disuso da tempo

Personale del distaccamento di Multedo e della sede centrale è intervenuto a Voltri a causa del versamento di un non precisato quantitativo di gasolio nel rio San Giuliano a Voltri.

Dalle prime verifiche parrebbe che il versamento abbia avuto origine da opere di demolizione di uno stabilimento in disuso da decenni che hanno coinvolto il serbatoio del prodotto. Il personale dei Vvf è intervenuto posizionando panne di delimitazione e contenimento della perdita nel rio per impedire la dispersione in mare.

