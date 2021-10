Pedone investito in via Gramsci, trasportato in gravi condizioni al San Martino

26 Ottobre 2021

26 Ottobre 2021 Cronaca Il guidatore dello scooter è stato soccorso in codice giallo e trasportato al Galliera mentre il pedone è stato soccorso dal 118 e trasportato al San Martino. Sul posto, oltre all’ambulanza, è intervenuta anche l’auto medica È successo poco dopo le 16 quando uno scooter ha impattato contro una persona che stava attraversando fuori dalle strisce. Secondo le prime testimonianze, il guidatore del mezzo, che viaggiava in controsole con la luce in faccia, non ha visto la persona che attraversava la strada e l’avrebbe travolta. Sul posto la Polizia locale dell’Unità territoriale Centro e del nucleo infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VACCINI Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati