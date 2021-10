Amt sperimenta il bus elettrico E-way di Iveco a Genova e nel Levante 

Il bus Iveco full electric verrà provato oggi e domani a Genova su alcune linee collinari del Centro, Ponente e Valbisagno; giovedì 28 ottobre circolerà invece nel Levante tra Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, attività propedeutica all’elettrificazione del trasporto pubblico su questa tratta. Il bus circolerà in prova anche tra Camogli e la Ruta

Amt prosegue nella sperimentazione della tecnologia elettrica a servizio del trasporto pubblico green. Per conoscere sempre meglio le performance dei mezzi di ultima generazione, l’azienda ha scelto di testare sulle strade genovesi e sul territorio provinciale del Levante un nuovo bus elettrico. Si tratta del modello E- way di Iveco, 100% elettrico, zero emissioni, 9,5 metri di lunghezza per 2,3 metri di larghezza. Questa misura è nuova sul mercato ed è di particolare interesse per il sistema di trasporti di AMT. La sperimentazione ha l’obiettivo di testare manovrabilità e consumi del mezzo sul nostro territorio.

Il mezzo in prova è stato prestato ad AMT da IVECO nell’ambito di un roadshow rivolto alle aziende più interessate a questo prodotto e verrà poi consegnato all’azienda committente, Tper di Bologna.

