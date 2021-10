Tira il freno di emergenza e blocca il treno senza motivo. Denunciato dai Carabinieri

L’uomo ha anche danneggiato il dispositivo di emergenza per cui, oltre che per interruzione di pubblico servizio, è stato anche denunciato per danneggiamenti

La pattuglia della stazione carabinieri di Busalla hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino bulgaro pregiudicato di 50 anni. Nei fatti la capo treno del convoglio della tratta Ge-Brignole – Arquata Scrivia, richiedeva la presenza dei Carabinieri in quando lo straniero, aveva azionato il freno di emergenza bloccando il treno. La pattuglia recatasi sul posto su indicazione della Centrale Operativa, dopo aver individuato e identificato il soggetto, accertava che, oltre ad aver azionato il freno di emergenza lo stesso danneggiava il sistema di emergenza. L’uomo è stato quindi deferito per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, in quando il treno sostava presso quella stazione ferroviaria accumulando ritardo di circa 30 minuti.

In copertina: foto d’archivio

