Sede Spi Cgil, vandalismo e danneggiamenti. Strappato anche il volantino del 25 Aprile

Uova contro la porta, mastice sulla serratura. Stamattina gli attivisti hanno trovato in queste condizioni la sede di Sampierdarena

«Questa mattina a Sampierdarena abbiamo trovato così la nostra sede – scrive la Spi Cgil sulla propria pagina Facebook -. Un altro gesto squadrista dopo le aggressioni registrate in tutta Italia nelle ultime settimane. Noi comunque non ci facciamo intimidire: il nostro lavoro continua regolarmente». Oltre ai molteplici messaggi di solidarietà, non solo da Genova, quello della Camera del Lavoro: «Gesti miseri di gente misera. Solidarietà alle compagne e ai compagni di Sampierdarena».

Mi piace: Mi piace Caricamento...