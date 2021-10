Ubriachi alla guida, 15 patenti ritirate in una sola notte dalla Polizia locale

Undici le persone con concentrazione di alcol nel sangue tali da far scattare la denuncia

Il personale del Reparto Pronto Intervento, delle Unità territoriali Centro e Medio Levante (per un totale di 8 operatori), ha eseguito, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, nei pressi della galleria Mameli controlli contro la guida in stato di ebbrezza ed hanno sottoposto al controllo qualitativo relativo all’assunzione di sostanze alcoliche 193 conducenti. Di questi, 52 (risultati positivi al test preliminare) sono stati sottoposti a controllo quantitativo mediante etilometro. Sono 17 i conducenti per cui il controllo ha evidenziato valori in violazione del Codice della Strada: 6 avevano alcol nel sangue in quantità per cui è prevista la sanzione amministrativa, 11 in quantità per cui è prevista la denuncia penale. Sono state ritirate 15 patenti e contestate ulteriori 15 violazioni al codice della strada.

