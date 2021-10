Ritrovato il ventenne disperso a Busalla. Era nei boschi vicino al lago della Busaletta

È vivo e in buone condizioni di salute il ragazzo scomparso ieri mattina da Sarissola, nel comune di Busalla, in alta valle Scrivia. È stato comunque trasportato in ospedale per controlli

Le ricerche erano partite ieri, concentrandosi proprio attorno all’invaso della Busalletta dove in mattinata sono stati anche captati i segnali del cellulare che si è agganciato a una cella della zona. Alla ricerca del giovane si erano messi i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il Soccorso alpino. Ieri di lui non si era trovata traccia.

Il ventenne ha dormito in un giaciglio di fortuna, in un locale tecnico della diga e ha detto di non aver compreso che la sua famiglia si fosse preoccupata e lo stesse cercando.

