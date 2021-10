Muraglione imbrattato a Quarto Alto. Lo ripuliscono 3 cittadini

A metterci la pittura è stato il Municipio Levante. In preparazione la ripulitura di del tunnel di via degli Iris

Tre residenti del quartiere (Fabrizio Allegranza, Mario Saracino e Decimar Raja (nativo dello Sri Lanka) questa mattina, hanno ripulito il muro di via dei ciclamini, all’angolo con via delle Campanule, che era stato dipinto con i colori blucerchiati più o meno nello stesso periodo in cui con i colori rossoblu era stata lordata la Torre Groppallo sulla passeggiata di Nervi.

L’azione di volontariato è stata messa in atto con la collaborazione del Municipio che ci ha messo la tinta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...