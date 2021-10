Previsioni sui servizi Amt, anche domani servizio pressoché regolare in città

Previsioni sui servizi Amt di giovedì 21 ottobre: meno del 5 per cento delle corse del servizio provinciale dovrà fermarsi a causa del personale no green pass

Per la giornata di giovedì 21 ottobre, sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di Green Pass ricevute dal personale, AMT ha previsto servizio pressoché regolare a Genova e alcune criticità in area provinciale.

Servizio provinciale

Si prevede la soppressione di alcune corse di servizio, meno del 5% del totale corse, consultabili nel documento allegato. Risultano, invece, garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari.

Servizio urbano Genova

Il servizio sarà garantito con tutte le modalità di trasporto, potrebbe verificarsi qualche irregolarità sulla frequenza.

Per quanto riguarda la Ferrovia Genova Casella tutte le corse programmate verranno erogate; la modalità sarà mista, treno e bus sostitutivo.

L’azienda fornirà ulteriori informazioni sulle eventuali variazioni di servizio.

