Bus a due piani fermo alla Nunziata per guasto da 4 ore. Traffico in tilt

Deviati sulla strada a mare i bus delle linee 18, 20, 35, 39 e 40. Ritardi per la linea 34. Inevitabili le attese alle fermate. Ora, con l’aumento del traffico per il rientro a casa, la situazione della viabilità si sta facendo critica

Aggiornamento 20:02. È arrivato l’officina mobile dell’Aci che è riuscita a fare una riparazione volante in modo che il grande pullman potesse spostarsi dal luogo dove ha creato enormi problemi di viabilità. Dalle 20:07 i bus sono tornati a percorrere gli specifici percorsi di linea.

Aggiornamento ore 19:45. Il pullman turistico non è ancora stato rimosso. È fermo lì almeno da 5 ore e mezza.





Foto di Sara Hermans

Non si trova un carro attrezzi adeguato per rimuovere il grande pullman a due piani. Quelli di Amt non va bene perché sono tutti costruiti e modificati per trainare proprio trascinare i mezzi pubblici. In tutta la città non si trova un mezzo di soccorso libero che possa servire a portare via l’ingombrante ostacolo per il traffico piazzato davanti alla chiesa dell’Annunziata.

