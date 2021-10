La guardia Zoofila Gian Lorenzo Termanini: <Chi ha informazioni mi contatti. Ogni animale merita rispetto>



Misterioso ritrovamento in via delle Gavette, in Valbisagno. Lo segnala la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini. Una gallina agonizzante è stata gettata in un contenitore Amiu. Il povero animale è, poi, morto.

Termanini chiede informazioni per indagare sul responsabile e promette riservatezza.



Il numero da contattare è 335 588 0333.



