Protesta al Psa contro il green pass, ma i lavoratori non bloccano i varchi. Comincia la lunga giornata

Previste proteste di lavoratori non green pass (o semplicemente contro i tamponi a pagamento), da oggi obbligatorio per tutti i lavoratori secondo il decreto nazionale, davanti ai cancelli di molte aziende e davanti alla Prefettura a mezzogiorno. Le manifestazioni sono sotto l’ala di sindacati autonomi. Un’ottantina di lavoratori di Amt, che si concentrano soprattutto sulle linee provinciali, ha comunicato che non ha il certificato verde. Sciopero di 5 giorni di un sindacato autonomo della Sanità

Cominciata la protesta dei lavoratori portuali contro il green pass. Al Psa di Pra’ sono 68 i dipendenti che hanno inviato ieri una diffida all’azienda una diffida per la non applicazione del decreto legge 127 che ritengono, ha detto il loro avvocato, Luca Boretti, una «misura discriminatoria e non completamente fondata su presupposti di carattere sanitario». I lavoratori non sono necessariamente no vax e ci sono anche lavoratori della Compagnia Unica. Chiedono tamponi gratuiti per i lavoratori portuali, i camionisti, gli spedizionieri, i marittimi allo scopo di ridurre il pericolo di contagio.

In manifestazione anche lavoratori vaccinati. La protesta è anche per chiedere tamponi gratuiti per tutti i lavoratori che accedono al porto. Solo quelli di alcune aziende può godere del tampone gratuito, pagato dall’azienda, mentre altri devono pagarselo.

Problemi maggiori ci sarebbero ai varchi di Sampierdarena, dove sarebbe in atto un blocco.

Code si sono verificate all’alba per l’ingresso nelle grandi aziende dove viene controllato l’obbligo di green pass.

Mi piace: Mi piace Caricamento...