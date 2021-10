No green pass, servizio Amt regolare a Genova. Impatto su quello provinciale minore del previsto

Intanto, sera, proprio per l’introduzione del green pass scattata oggi per tutti i lavoratori, si sono verificate code alle farmacie per il tampone. Aumentate del 20% le richieste per la prima dose di vaccino

Nessun problema per il trasporto urbano di Amt in città: il servizio è regolare. Per quanto riguarda il servizio provinciale, è stato fermato dai contestatori meno del 10% del totale corse preventivato ieri. Risultano, invece, garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...