Al momento una persona è stata trasportata in codice giallo (di media gravità) al San Martino. Sono in corso i soccorsi per un’altra

I Vigili del fuoco stanno intervenendo nella strada di San Fruttuoso dove è in atto un incendio di abitazione al quarto piano dell’edificio al civico 21. Sul posto anche la Polizia locale per la chiusura necessaria a permettere i soccorsi. Presenti anche ambulanze e automedica inviate dal 118.

Ancora ignote le cause del rogo.

