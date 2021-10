Meteo Limet, tempo stabile e soleggiato. Venti in attenuazione

Situazione: correnti fresche settentrionali interessano la nostra regione determinando un tempo complessivamente stabile. Temporaneo aumento della nuvolosità nella giornata di venerdì, senza piogge.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: giovedì 14 ottobre 2021

Avvisi: Nessuno

Cielo e Fenomeni: Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione e per l’intera giornata. Da segnalare solo qualche nube nel pomeriggio sull’Imperiese e il settore centro-orientale, in dissolvimento in serata.

Venti: Moderati o forti da est al largo, in attenuazione. Deboli da nord sotto costa al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In generale calo

Costa: min +8/11°C, max +15/18°C

Interno: min -1/5°C, max +10/14°C

