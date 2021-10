Il miglior pesto alle eliminatorie Campionato a di Murcia? Lo ha fatto un concorrente del Ghana

Ripartono dalla città spagnola le eliminatorie per il Campionato mondiale del pesto al mortaio. La città spagnola è la prima municipalità estera ad aver ospitato, post lockdown, le fasi eliminatorie della gara, l’ultima volta era stata a Columbus, in Ohio, nel gennaio 2020

Sarà Aboubacar Camara, ventiduenne della Guinea a rappresentare Murcia alle finali del Campionato del pesto, che si svolgerà a Genova nel marzo prossimo. A giudicare la competizione una giuria presieduta da Roberto Panizza, ideatore della manifestazione.

La gara eliminatoria, che si è svolta oggi a Murcia, si inserisce nei preparativi per il gemellaggio tra Genova e Murcia, nell’ambito del progetto europeo Sisters, per gli scambi culturali e di promozione tra le città. Il gemellaggio tra la nostra città e la capitale della regione della Murcia era già stato deliberato da entrambe le municipalità nel 2019 ma, proprio a causa del Covid, non è ancora arrivato alla sottoscrizione.

Questa relazione privilegiata tra Genova e Murcia è stata riportata alla luce e rinsaldata anche grazie a una intensa attività internazionale, soprattutto nell’ambito della progettazione europea, in primis Eurocities, in cui le due città presiedono il gruppo di lavoro “Digital Citizenship”.

Negli scorsi anni, gli scambi di visite istituzionali tra le due amministrazioni sono stati diversi, come gli educational tour dedicati ai giornalisti. Recentemente, una delegazione di Murcia è stata nella nostra città e, proprio in questi giorni, una delegazione tecnica del Comune di Genova è a Murcia e questa mattina è stata ricevuta dal sindaco Josè Antonio Serrano Martinez, nell’ambito delle prossime azioni congiunte di promozione culturale e turistica tra le due città. Oltre alla partecipazione al Campionato del pesto, la città di Murcia allestirà uno stand nella prossima edizione di Euroflora e, il prossimo anno, Genova ospiterà il “Funerale della sardina”, la tradizionale festa popolare di Murcia che conclude il Carnevale.

