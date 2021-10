Processo Ponte Morandi, la Cisl si costituisce parte civile

Il segretario generale Luca Maestripieri: «Segnale molto forte della presenza e dell’impegno costante del nostro sindacato per la tutela della incolumità pubblica e dei lavoratori»

La Cisl della Liguria, insieme alle Federazioni di categoria regionali, Fit (trasporti), Filca (edili), Fim (metalmeccanici), e Fisascat (terziario) ha deciso di costituirsi parte civile nel processo per il crollo del Ponte Morandi. Lo annuncia il segretario generale Luca Maestripieri. È stato conferito mandato al legale del sindacato di procedere in sede penale.

«La Cisl è da sempre molto impegnata e attiva nella promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro – spiega Maestripieri -. Numerosi sono stati i nostri interventi su Società Autostrade per l’Italia, per far sì che la rete autostradale fosse messa in sicurezza, per evitare che gli utenti e tutti i lavoratori che quotidianamente operano sulla rete autostradale mettessero a repentaglio le loro vite. La costituzione di parte civile è un segnale molto forte della presenza e dell’impegno costante del nostro sindacato per la tutela della incolumità pubblica e dei lavoratori. Confidiamo che la Magistratura individui e punisca i responsabili della strage del 14 agosto 2018».

