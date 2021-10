Treni in arrivo a Principe in ritardo per un albero caduto sui binari

10 Ottobre 2021

Al momento sono segnalati in ritardo fino a 12 minuti i treni in arrivo da Torino, Acqui Terme, Milano e Venezia. Alcuni treni sono fermi sulla linea. Agggiornamento ore 20:45: Dalle ore 19.00 sulla linea Genova-Milano via Mignanego, il traffico ferroviario è sospeso fra Mignanego e Genova San Quirico per accertamenti sulla linea. È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. Treni deviati fra Ronco Scrivia e Genova Piazza Principe via Busalla, con ritardi fino a 120 minuti.

