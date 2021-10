Rubano un orologio in spiaggia. Arrestati dalla Polizia a Pegli

Ieri pomeriggio l’equipaggio di una volante dell’U.P.G.S.P. che transitava in via Lungomare di Pegli ha notato i due malviventi che correvano inseguiti da un uomo, che li ha indicati come autori di un furto. Scesi dall’auto i poliziotti li hanno tallonati e raggiunti nei pressi della stazione ferroviaria. Il 36enne ha subito confessato mentre il complice ha tentato di fuggire colpendo gli operatori

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 36enne e un 35enne, entrambi marocchini, per furto aggravato in concorso. Denunciando, altresì il primo per ricettazione ed il secondo per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Condotti in Questura sono stati trovati in possesso di un orologio del valore di circa 150 euro, asportato dalla giacca di un signore che stava dormendo sotto l’ombrellone in spiaggia.

Addosso al 36enne è stato rinvenuto anche un portafogli contenente 70 euro e la fototessera di una donna di cui lui non conosceva l’identità.

La presenza sul territorio e la prontezza di risposta degli agenti alla richiesta di aiuto di un cittadino ha permesso di restituire il maltolto al legittimo proprietario ed assicurare i colpevoli alla giustizia.

I due ladri, già colpiti da Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato sono stati condotti alle camere di sicurezza in attesa della direttissima.

