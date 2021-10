Manifestazione degli studenti di Medicina: «Da due anni senza tirocini»

Gli studenti universitari della Facoltà si sono radunati stamattina in piazza De Ferrari e si sono presentati in camice bianco

Oltre 200 studenti hanno chiesto a gran vice che riprendano i tirocini in corsia oltre a una più adeguata organizzazione dei corsi, migliorando anche le comunicazioni che secondo i ragazzi arrivano sempre in zona Cesarini e non permettono una organizzazione positiva.

I ragazzi hanno chiesto ai genovesi di interessarsi del problema. Con lo slogan “Curatevi di chi vi curerà”, hanno spiegato che senza tirocini la preparazione dei medici che ci cureranno domani non sarà completa e a rischiare saranno proprio i pazienti.

