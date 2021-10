Per fortuna non ci sono stati feriti. È successo tra il casello di Pra’ e quello di Arenzano

L’autocarro ha perso un pezzo della trasmissione che è finita sull’asfalto rotolando per diversi metri, finendo contro diverse vetture. Tanta paura per gli automobilisti che seguivano il mezzo pesante, ma per fortuna solo qualche danno ai veicoli e nessun ferito.

Sul posto la Polizia stradale e i tecnici di autostrade.

