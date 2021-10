Rolli Days, Ascovil: sabato e domenica “Ville Aperte” a Cornigliano

Visita accompagnata gratuita a Villa Spinola Narisano e Villa Gentile Bickley

Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021, dalle 10 alle 19, in occasione dei Rolli Days, visita accompagnata gratuita a Villa Spinola Narisano e Villa Gentile Bickley a Cornigliano

Al termine delle visite interne sarà possibile ricevere spiegazioni sul sistema delle Ville di Cornigliano dai volontari Ascovil. Un’occasione da non perdere per conoscere in modo totale ed organico quale era lo skylight di Cornigliano nel ‘500, e almeno fino al 1850.

Villa Spinola Narisano, Apollo e Dafne

L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. La mascherina è obbligatoria.

Ascovil, Associazione per la tutela e valorizzazione dei Palazzi di Villa di Cornigliano, fondata nel 2015, riunisce proprietari e appassionati con lo scopo di studiare e di valorizzare queste ville, mettendo a disposizione le proprie risorse per un’apertura annuale delle Ville stesse, culturalmente legata alla nota manifestazione dei Rolli Days.Formata interamente da volontari, lavora durante tutto l’anno coordinando tutte le realtà coinvolte per curare gli aspetti sia scientifici sia logistici e di eventi collaterali per garantire, durante la manifestazione, una piacevole apertura al pubblico, con visite accompagnate gratuite.

In copertina: Villa Gentile Bickley, Orazio Coclite di Andrea Ansaldo

