UilPa denuncia «Carenza di personale nell’Ufficio scolastico regionale»

Carenza di personale cronica avrà ripercussioni anche sugli ambiti di riferimento. Chiesto un incontro con il direttore regionale Acerra

Dall’assemblea sindacale indetta in videoconferenza dalla UILPA MIUR lo scorso 30 settembre, la carenza di personale ormai cronica all’interno dell’Ufficio scolastico regionale ligure e degli ambiti di riferimento è emersa come principale criticità in vista della ripartenza dell’intero settore.



«Se non arriverà del personale – commenta Paolo Badalini, Segretario UILPA di Genova – saranno messi in discussione i servizi resi alla collettività già oggi fortemente compromessi malgrado l’impegno profuso dai dipendenti, lavoratori che rispetto alle proprie qualifiche operano senza alcuna preclusione. Ad esempio, alcuni dipendenti sono chiamati a svolgere mansioni diverse da quelle del profilo professionale in cui sono inquadrati. Ormai la mole pro capite di tutti i dipendenti è sproporzionata rispetto ai rispettivi carichi di lavoro. Questo anche a causa dei numerosissimi pensionamenti e soprattutto del mancato turnover per colpa di una politica che ha depauperato gli organici di diritto della PA, in una realtà come quella attuale, dove l’organico di diritto si è ridotto addirittura del 60%».



Per questi motivi la Segreteria Uilpa di Genova- rappresentata da Paolo Badalini-e il coordinamento nazionale Uilpa Istruzione- rappresentato da Alessandra Prece,- chiedono urgentemente un incontro con il direttore generale Ettore Acerra dell’USR Ligure.

